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Максим Карплюк став призером конкурсу робототехніки

26 жовтня 2018

Майбутнє серед роботів: перша масштабна олімпіада робототехніки Asimov Olympics зібрала аншлаг в Київському ЦеХаб! Олімпіада юних робомейкерів, організована "Дім Роботів" і "Цитрус Академія", залучила 2000 дітей у віці від 9 до 13 років. Учасники демонстрували навички програмування роботів MakeBlock на мові програмування Scratch.

Участь в олімпіаді роботехніки брав ірпінчанин Карплюк Максим. Він отримав приз за найкреативнішу збірку робота.

Призовий фонд загальною вартістю в 100 000 гривень було розігнано серед 10 переможців змагань в двох вікових групах: від 9 до 11 і від 12 до 13 років. Головний приз події - грант на освітню подорож до Нідерландів отримав 12-річний Тимофій Півень з міста Київ.Головна мета олімпіади - підготувати молодих робототехніків до міжнародного фестивалю робототехніки MakeX і сформувати збірну для представлення України в Китаї у 2019 році.

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