Українське печиво виходить на ринок Нідерландів

Кондитерська фабрика «Ярич» (Львівська обл.) вирішила з початку вересня експортувати печиво під торговою маркою Yarych в Нідерланди. Перші поставки плануються на вересень 2018 року. Про це повідомляє agrinews з посиланням на прес-службу фабрики.

Відзначається, що спочатку компанія вела переговори про постачання під private label, але в результаті сторони домовилися про експорт нового продукту під ТМ Yarych.

Крім того, на даний момент ведуться переговори з Німеччиною - українська компанія вже надала зразки деяким гравцям ринку.

«З німцями домовитися складно - дуже консервативний, жорстко регламентований ринок харчових продуктів», - прокоментували на фабриці. Також в найближчих планах компанії - розширення лінійки печива під торговою маркою Petit Beurre, а також активний вихід на ринок Польщі під торговою маркою Yarych.