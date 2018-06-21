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Ірпінські регбісти здобули головний кубок Міжнародного турніру

19 червня 2018

Регбісти Ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи здобули головний кубок Міжнародного турніру з регбі U-15. Про це повідомив ірпінський міський голова Володимир Карплюк. 

“Починаємо тиждень радістю від чергової яскравої перемоги Ірпеня! Регбісти Ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи здобули головний кубок Міжнародного турніру з регбі U-15″, – розповів мер.

Змагання відбулися цими вихідними у Польщі. Спочатку наші спортсмени впевнено обіграли збірну команду Польщі із рахунком 32:7, потім здобули перемогу над регбістами з Калінінграду – 42:10 та з результатом 40:0 вщент розгромили збірну Чехії.

“До речі, команда з регбі Ірпінської ДЮСШ уже два роки поспіль є чинними чемпіонами України. Це – справжня гордість Ірпеня. Дякую хлопцям за сумлінну і важку працю, цілеспрямованість, за приклад, який вони показують молоді, за популяризацію рідного міста у світі! Та велике спасибі наставнику команди, заслуженому тренеру України Леоніду Денбновецькому! Щиро вітаю з черговою перемогою!”, – привітав Карплюк.

 

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