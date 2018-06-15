Макрон має намір зробити французький головною мовою в ЄС

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Президент Франції вважає, що після виходу Лондона із складу Євросоюзу головною мовою ЄС повинен стати французький, повідомляє The Wall Street Journal. Зараз ця мова використовується лише в 5 відсотках документів ЄС.
Президент Франції Эмманюэль Макрон бажає знову зробити французький основною мовою в діловодстві Європейського Союзу. Приводом для цього повинен стати вихід Великобританії із складу ЄС, повідомила газета The Wall Street Journal (WSJ) в четвер, 14 червня. За її даними, уперше Макрон оприлюднив свою ідею 20 березня в Міжнародний день франкофонии, коли відзначається створення міжнародної організації співпраці франкомовних країн. "Англійський, ймовірно, ще ніколи не був так широко представлений у Брюсселі, як в часи, коли ми обговорюємо "Брекзит". Це домінування, проте, не є неминучим", - сказав тоді французький лідер. Макрон вважає, що слід повернутися до ситуації, що існувала до 1973 року, коли саме французький був основним в діловодстві Євросоюзу. В оточенні французького президента є люди, які підтримують цю ініціативу.Союзники Макрона Так, наприклад, офіційний представник Франції в ЄС Філіп Леглиз-Коста в квітні відмовився брати участь в нараді по бюджету, оскільки воно проходило англійською мовою. За словами одного з дипломатів, що усіх, що залишилися на нараді англійський в принципі влаштовував, але після демаршу француза усі стали вимагати перекладу їх рідними мовами. Союзником Макрона у боротьбі за переважання французької мови являється і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, пише WSJ. Уродженець Люксембурга раніше вже заявляв, що не бачить причин, по яких "мова Шекспіра має бути вища, ніж мова Вольтера". Сам Юнкер в основному робить заяви на французькому або німецькому. Англійська мова - найпопулярніша в ЄС WSJ вказує, що насправді англійський є найпопулярнішою мовою в ЄС, де офіційними вважаються 24 мови. У 80 відсотках шкіл в Евросоюзеучаащиеся в якості першого іноземного вивчають саме англійський. При цьому офіційним англійська мова являється тільки у Великобританії, Ірландії і на Мальті. Чисельність населення двох останніх країн складає лише 1,2 відсотка усього населення ЄС. Нині англійський використовується в 81 відсотку документів Євросоюзу, французький - в 5 відсотках, німецький - в двох відсотках. У апараті ЄС у Брюсселі лише 2,8 відсотки співробітників є корінними носіями мови.