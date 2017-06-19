ХТО ЗАМОВИВ МЕРА ІРПЕНЯ?

7 червня 2017 року пройшли обшуки в Ірпінській міські раді та кількох комунальних підприємствах міста. Того ж дня в Києві з’явилося понад 200 біг-бордів з негативною інформацією про Ірпінь та сотні “мінусових” матеріалів в інтернеті. Так почалася потужна та спланована кампанія антиреклами Ірпеня та дискредитації керівництва міста.

Навряд чи цю кампанію спланувала поліція, проте жодних сумнівів, що замовник у біг-бордів та обшуків один. Поліція у цій ситуації стала звичайним виконавцем.

Обшуки проводили понад 100 слідчих з усіх регіонів України у приміщенні Ірпінської міської ради, комунальних підприємствах, підрядних організацій та за домашніми адресами кількох підрядників. Підставою для обшуків стало рішення Обухівського суду.

Результати обшуків розчарували поліцію, прокуратуру та самих замовників. Поліція хотіла показати, що при виконанні робіт по благоустрою Ірпеня міська влада могла мати особисту фінансову зацікавленість. Проте, це стало їхнім прорахунком.

По-перше. Усі роботи, товари та послуги Ірпінь закупив через систему “Прозоро”, не порушивши при цьому жодну процедуру тендерних закупівель. По-друге, вартість аналогічних товарів, робіт та послуг в інших містах України, Києва та Київської області набагато вищі, ніж в Ірпені (тут виникає питання: то чому ж поліція обшукувала Ірпінь, де закупівельні ціни на ті самі товари і послуги є нижчими?). По-третє, частину об’єктів вже здано, проте підрядники ще не отримали за них кошти, адже міська рада ще не підписала акти виконаних робіт – відповідно, ніяких порушень й бути ще не може. По-четверте, ринкова вартість закуплених товарів та послуг є нижчою навіть від ринкової (значну частину коштів по більшості об’єктів мер Ірпеня витрачав з власної кишені, наприклад, виділив мільйон на пам’ятник Шевченку на Центральній площі Ірпеня). По-пяте, поліція стверджує, що деякі об’єкти були здані, а потім підписували угоди, проте й тут вони допустилися помилки, адже Ірпінь став першим містом в Україні, де за ініціативою Карплюка роботи та послуги були зафіксовані на відео та фото: від початку робіт і до їх завершення.

З одного боку дивно, що слідчі прийшли саме в Ірпінь. Адже за останні два роки місто стало зразковим в плані того, що може міська влада зробити за короткий період. За два роки реалізовано понад 100 соціальних інфраструктурних проектів. Бюджет розвитку міста (капітальні видатки) за два роки зріс майже у 19 разів, з 7,8 до 146,8 мільйонів гривень. Відремонтовано близько півсотні доріг, облаштовано 16 зелених зон, проведено понад 800 заходів у сфері культури та спорту.

З другого боку, Ірпінь, який стрімко розвивається, є солодким шматком для різних олігархічних та бізнесових груп. Вони мають на меті змінити владу в місті і здійснюють активне фінансування ряду опонентів та “активістів” в Ірпені. Здебільшого, це потужні ірпінські та столичні забудовники.

У поліції є своя мотивація виконувати замовлення проти Карплюка http://prokuratura.org.ua/?p=52821 . На думку секретаря Ірпінської міської ради Юрія Денисенка, начальник слідчого відділу Головного управління Національної поліції Київської області Олександр Осіпов, окрім фінансової складової, має на меті політичне переслідування команди партії “Нові Обличчя” в Ірпені та Приірпінні. Так, минулого року саме Олександру Осіпову довелося відповідати за побиття секретаря Коцюбинської селищної ради Юлії Главацької, яку планував відвідати у лікарні міністр МВС Арсен Аваков.

Після побиття партія “Нові Обличчя” встала на захист Главацької, оголосила безстрокове пікетування Міністерства внутрішніх справ, а тодішня голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе зустрілася з мером Ірпеня Володимиром Карплюком і пообіцяла звільнити з лав поліції Осіпова та інших перевертнів у погонах після проведення службової перевірки.

Заангажованість поліції також випливає з того, що начальник слідчого відділу Головного управління Національної поліції Київської області Олександр Осіпов вимагав в одного з ірпінських забудовників квартиру у новобудові за адресою Ірпінь, вулиця Мінеральна, де передбачено виділення 25 квартир родинам загиблих учасників АТО та ветеранам АТО. Про це повідомляє видання “Громадська прокуратура України” http://prokuratura.org.ua/?p=52821 . Нещодавно з’явилася інформація про затримання ставленика Олександра Осіпова — керівника поліції Обухівського району Дениса Ярославського – його звинувачують у викраденні людини. Саме Ярославський, ще перебуваючи на посаді очільника поліції Обухівського району, за командою свого керівника Олександра Осіпова відкрив кримінальне провадження, в рамках якого 7 червня 2017 року було проведено обшуки в Ірпінській міські раді та кількох комунальних підприємствах міста.

За інформацією від джерела у прокуратурі, керівництво поліції Київської області розуміло, що обшуки є частиною політичного замовлення і попри бажання Олександра Осіпова розправитися з Карплюком, довгий час відмовлялося виконувати цю вказівку. Проте були змушена провести обшуки через тиск скандального прокурора Київщини Дмитра Чибісова.

За інформацією журналістів https://znaj.ua/society/nachalnyk-slidstva-policiyi-kyyivshyny-osipov-otrymav-100-tys-dolariv-za-masky-shou-v-irpeni , Олександр Осіпов за “маски-шоу” в Ірпінській міській раді руками обухівських поліціянтів отримав від скандальновідомого власника інтернет-провайдера “Best” Олексія Зіневича 100 тисяч доларів США.

“Зіневич запропонував керівництву слідчого управління поліції Київської області 100 тисяч доларів за «маски-шоу» в Ірпінській міській раді. Це сталося після того, як Ірпінська міська рада впорядкувала своїм рішення правила гри учасників ринку інтернет-послуг, у результаті чого до бюджету Ірпеня компанії «Best» доведеться платити не 2000 гривень, а набагато більше”, - йдеться у публікації https://znaj.ua/society/nachalnyk-slidstva-policiyi-kyyivshyny-osipov-otrymav-100-tys-dolariv-za-masky-shou-v-irpeni .

Ще одним фінансистом, який може бути зацікавлений у тиску на мера Ірпеня Володимира Карплюка, є скандальний забудовник, власник компанії “LinevichGroup” Віталій Ліневич. “Камнем спотикання” для Ліневича стала територія табору “Дружба”, зелену зону якого не дозволив Ліневичу забудувати Карплюк. Ліневич обніс табір парканом, проте його знесла місцева громада. За інформацією Євгена Мельничука, Віталій Ліневич є забудовником, який знищив табір Макаренка в Ірпені.

Джерело у прокуратурі стверджує, що 100 тисяч доларів США начальнику слідства поліції області Осіпову передала депутат Ірпінської міської ради Марія Шевченко. Вона очолює фракцію БПП “Солідарність” в Ірпінській міській раді. Цю депутатку пов’язують з ірпінськими забудовниками, зокрема, Дмитро Войцехом, який забудував не одну зелену зону міста багатоповерхівками у стилі “камінні джунглі” http://zpi.com.ua/solidarnist-v-irpeni-pidtrimala-iniciativi-mera-karplyuka/ .

Марія Шевченко та забудовник Дмитро Войцех солідарні у знищенні іміджу міста Ірпінь

Сьогодні Марія Шевченко входить до команди скандального власника провайдера “Бест” Олексія Зіневича та одіозного забудовника Віталія Ліневича. Саме ці люди стоять за фінансуванням силових наїздів на мера Ірпеня Володимира Карплюка та за фінансуванням антиреклами Ірпеня на біг-бордах в Києві. Виникає питання, що якщо вони витрачають декілька мільйонів гривень на утримання кишенькової опозиції, готові дати хабаря у розмірі 100 тисяч доларів і витрачають мільйони гривень на біг-борди у Києві, то як вони планують повернути собі ці кошти? Відповідь очевидна – їм потрібно прийти до влади і дерибанити Ірпінь: бюджет, землю, ліси та зелені зони. Сподіватися на те, що забудовники Ліневич та Войцех мають благі наміри, не варто.

Прикро інше. Після Революції Гідності Україна має вже безвізовий режим, який є заслугою команди Президента України Петра Порошенка та учасників Євромайдану. Проте, ми досі маємо ситуації, коли поліція проводить обшуки “за викликом” і небезкоштовно, і це їм сходить з рук. Прикро, що розвиток міста можна зупинити за 100 тисяч доларів.

У цій ситуації громада Ірпеня повинна захищатися, а не мовчки спостерігати, як здійснюються рейдерські атаки на місто в стилі Януковича. Окрім того, що громада має вимагати звільнення керівництва правоохоронних органів області, готувати скарги на ГПУ та МВС щодо порушень під час обшуків та спроби політичного тиску, всі повинні об’єднатися і встати на захист власного вибору та розвитку.