США збільшили розмір допомоги Україні

США в 2018 році може збільшити допомогу Україні до 620,7 млн ​​доларів.

Конгрес розгляне відповідний законопроект Пентагону про бюджетні асигнування на 2018 рік.

Відповідно до консолідованого бюджету, додаткові кошти виділяються на військово-технічну допомогу Україні (на 50 млн доларів більше, ніж у 2017 році). Їх спрямують на фінансування проектів підтримки ЗСУ – підготовку військових, постачання військової техніки та спорядження, летальної зброї і логістичного забезпечення, а також на розвідувальну підтримку українських сил безпеки, повідомляє посольство України в США в Facebook.

Обсяг допомоги Україні по лінії Державного департаменту США і причетних агентств визначено у розмірі 420,7 млн, що на 10 млн доларів перевищує відповідні витрати минулого року. Зокрема, збільшено видатки на посилення безпеки України за програмою «Міжнародне військове фінансування».

«Перед набуттям чинності Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік має бути схвалений Сенатом і Палатою представників та підписаний Президентом США», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз готує нову програму макрофінансової допомоги для України.