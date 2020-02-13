НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк

Чому мер Харкова Геннадій Кернес хоче вразити усіх новим маєтком-клозетом, як блогер Анатолій Шарий розірвав мозок одеським прихильникам маршала Жукова, навіщо міський голова Львова Андрій Садовий навчить чиновників одразу трьом мовам, і звідки в Херсон прийшла Весна, яка принесе усім щастя та покращення життя. :-))