Вінниця залишилася без електроенергії через російську атаку

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Унаслідок російської атаки в ніч на 17 жовтня Вінниця залишилася без електроенергії. Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань. Критична інфраструктура міста працює на резервному живленні

Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов,передає RegioNews .

Через відсутність електроенергії міський електротранспорт тимчасово не працюватиме. Натомість на маршрути випустять більше автобусів і маршрутних таксі.

Міський голова також закликав жителів стежити за повідомленнями про зміни. Якщо зникне інтернет, інформацію можна буде отримувати на радіо "Місто над Бугом" на частоті 101,8 FM.

Про подальші зміни міська влада обіцяє повідомляти додатково.

Нагадаємо, що увечері 16 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Харкову. Унаслідок атаки постраждали 15 людей, зокрема троє дітей.