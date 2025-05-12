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12 травня 2025, 22:40

На військовий облік автоматично: українцям за кордоном змінили правила для отримання паспортів

12 травня 2025, 22:40
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В уряді вирішили спростити процедуру отримання паспортів України за кордоном. Тепер дані про військовий облік будуть перевіряти автоматично

Про це повідомляється на Урядовому порталі, передає RegioNews.

Тепер українці за кордоном зможуть ще простіше отримувати паспорти. Для цього більше нема потреби особисто надавати військово-обліковий документ та проходити медкомісію.

Закордонні підрозділи "Документ" самостійно перевірятимуть статус військового обліку про громадянина в електронному реєстрі. Якщо даних немає, то чоловіка автоматично поставлять на військовий облік. Цей документ створюється в електронній формі.

При цьому тепер чоловіки за кордоном не повинні обов'язково проходити медичну комісію для отримання паспорта України. Ці перевірки будуть здійснювати без додаткових дій від заявника.

Нагадаємо, що в березні міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомляв про розблокування отримання чоловіками за кордоном раніше оформлених паспортів. Адже до цього, після запровадження нових правил, багато українців не могли отримати свої документи. Тепер паспорти українці вже отримали.

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