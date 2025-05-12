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12 мая 2025, 22:40

На военный учет автоматически: украинцам за границей изменили правила получения паспортов

12 мая 2025, 22:40
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Иллюстративное фото
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В правительстве решили упростить процедуру получения паспортов Украины за границей. Теперь данные о военном учете будут проверять автоматически

Об этом сообщается на Правительственном портале, передает RegioNews.

Теперь украинцы за границей смогут еще проще получать паспорта. Для этого больше нет необходимости лично предоставлять военно-учетный документ и проходить медкомиссию.

Зарубежные подразделения "Документ" будут самостоятельно проверять статус военного учета о гражданине в электронном реестре. Если данных нет, то мужчину автоматически поставят на военный учет. Этот документ создается в электронном виде.

При этом мужчины за рубежом не должны обязательно проходить медицинскую комиссию для получения паспорта Украины. Эти проверки будут производиться без дополнительных действий от заявителя.

Напомним, что в марте министр национального единства Алексей Чернышев сообщал о разблокировании получения мужчинами за границей ранее оформленных паспортов. Ведь до этого, после введения новых правил многие украинцы не могли получить свои документы. Теперь паспорта украинцы уже получили.

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