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10 серпня 2021, 12:38 1305

До держбюджету надійшов перший мільярд від грального бізнесу

10 серпня 2021, 12:38 1305
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Фото з відкритих джерел
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До державного бюджету України надійшло понад 1 мільярд гривень від грального бізнесу

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

"Держбюджет отримав 1 007 814 000 гривень від грального бізнесу. Ці кошти підуть до держфонду та будуть спрямовані на підтримку медицини, спорту, освіти, культури та науки. Половина доходів будуть направлені до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням відповідного грального закладу", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що Верховна рада України легалізувала гральний бізнес 14 липня 2020 року. Закон легалізовує діяльність казино, букмекерських пунктів (зокрема, в інтернеті), залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах.

бізнес Держбюджет медицина спорт культура

 
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