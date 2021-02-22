Хомчак утверждает, что перемирие на Донбассе действует невзирая на потери

Он добавил, что режим всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения на Донбассе продолжается уже 211 суток

Он добавил, что режим всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения на Донбассе продолжается уже 211 суток

Фото: УНИАН

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром обороны Андреем Тараном, пишет RegioNews.

Он заявил, что режим всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения на Донбассе продолжается уже 211 суток.

"Многие сегодня сомневаются в том, что это выполняется, но я хочу подчеркнуть, что это выполняется, в основном, ВСУ и, к сожалению, не в полной мере выполняется нашим врагом — вооруженными формированиями РФ на неподконтрольной территории”, - сказал Хомчак.

Напомним, ранее Хомчак объяснил, почему Украина не может вернуть Донбасс военным путем.