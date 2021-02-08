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Украинцы стали меньше доверять официальной статистике по COVID-19
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08 февраля 2021, 15:57 6

Украинцы стали меньше доверять официальной статистике по COVID-19

08 февраля 2021, 15:57 6
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Уровень доверия упал до 20%
Фото: flickr
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В начале 2021 года две трети населения Украины (67%) в той или иной степени не доверяют официальной статистике о количестве зараженных COVID-19. Доверяют лишь 19% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, пишет RegioNews.

Чаще недоверие связано с тем, что официальная статистика, по мнению респондентов, занижает число инфицированных (39%), реже - с завышением таких данных (28%).

Как отмечают авторы исследования, в последние месяцы наблюдается тенденция к росту степени недоверия: если в сентябре 2020 удельный вес тех, кто в целом чувствовал недоверие, составляла 58% взрослого населения Украины, то в январе текущего года он вырос до 67%.

Соответственно, за этот же период сократилась доля тех, у кого официальная статистика по этому вопросу вызывает доверие (с 28% до 19%).

Ранее сообщалось, что роспуск Верховной Рады и перевыборы поддерживает более 60% украинцев.

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