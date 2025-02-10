На Сумщині потяг на смерть збив жінку
Подія сталась ввечері 8 лютого в районі станції Терещенська в селі Вороніж Шосткинського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Під колеса потягу потрапила 76-річна жінка. Отримані травми виявилися несумісні з життям.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліцейські розслідують обставини події.
Нагадаємо, вдень 22 січня на Полтавщині під колесами потяга загинув 15-річний підліток.
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