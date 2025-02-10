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10 февраля 2025, 04:13

В Сумской области поезд насмерть сбил женщину

10 февраля 2025, 04:13
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фото: полиция
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Происшествие случилось вечером 8 февраля в районе станции Терещенска в селе Воронеж Шосткинского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Под колеса поезда попала 76-летняя женщина. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Полицейские расследуют обстоятельства происшествия.

Напомним, днем 22 января в Полтавской области под колесами поезда погиб 15-летний подросток.

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