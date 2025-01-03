Російські війська завдали авіаудару по Сумах: наслідки
Російські війська 3 січня завдали авіаційного удару по приватному сектору міста Суми
Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує RegioNews.
За попередніми даними, загиблих немає. Ведуться аварійно-рятувальні роботи.
Постраждалим надається вся необхідна допомога, в тому числі медична. Наслідки атаки уточнюються, підкреслили в ОВА.
Нагадаємо, в ніч на 3 січня росіяни атакували Київську область дронами. Внаслідок падіння уламків одна людина загинула, пʼятеро постраждали.
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