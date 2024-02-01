Російські військові за добу завдали по Сумщині 230 ударів: наслідки

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції регіону.

Внаслідок обстрілів зруйновано один приватний будинок, пошкоджені три багатоквартирні та три приватних будинки, дві аптеки, приміщення адмінбудівлі та магазину.

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожих ударів.

Нагадаємо, також повідомлялося, що протягом минулої доби росіяни обстріляли територію приблизно 20 населених пунктів у Харківській області. Є руйнування цивільної інфраструктури.