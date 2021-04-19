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19 апреля 2021, 15:01 80

ЦИК обжалует решение суда об неустановлении результатов выборов в Ивано-Франковской области

19 апреля 2021, 15:01 80
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Комиссия считала необходимым дождаться окончательных решений судов
Комиссия считала необходимым дождаться окончательных решений судов
Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия намерена обжаловать решение суда об не установлении результатов выборов на 87 одномандатном избирательном округе в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

В ЦИК отмечают, что на момент принятия уточненного протокола было известно о как минимум двух судебных делах, которые могут повлиять на полноту и достоверность установления результатов выборов. Следовательно, ЦИК посчитала необходимым дождаться окончательных решений судов.

Комиссия не может согласиться с решением суда в части признания ее противоправной бездеятельности и готовит апелляционную жалобу на указанное решение в Верховный Суд", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что кандидат в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду на округе 87 Василий Вирастюк считает, что Центральная избирательная комиссия нарушила требования закона из-за того, что не признала его победителем до 12 апреля.

суд выборы голосование ЦИК Кандидат

 
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