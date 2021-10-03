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03 октября 2021, 16:08

Зеленский о покушении на своего помощника: многие люди с известными именами подозревают

03 октября 2021, 16:08
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из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский имеет определенную информацию о нападении на его первого помощника Сергея Шефира и отмечает, что уже давали показания люди с известными фамилиями

Как передает RegioNews об этом Глава государства заявил во время брифинга в Трускавце

"Я считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках. Идет следствие. Многие люди вызывали, я знаю, много людей с очень известными именами, с кем Сергей (Шефир, - ред.) общался, кого - то знал, кого-то подозревают", - сообщил он.

По информации Зеленского, много кого вызвали в правоохранительные органы по этому делу.

"Какую-то информацию я имею, поэтому и говорю, что исполнителя найдут. С господином Ахметовым он встречался, у нас было много сложных моментов. Он действительно встречался, а с другими - я не знаю. Вызвали их? Я не могу об этом говорить", - заявил Зеленский.

Напомним, 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль Шефира, ранив его водителя. Помощник президента в результате нападения не пострадал.

Отметим, к расследованию покушения на Шефира привлекли представителей ФБР. Полиция рассматривает три главные версии покушения. По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, это государственная деятельность Шефира, давление на высшее руководство страны и дестабилизация политической ситуации в том числе с участием спецслужб иностранных государств. По словам руководителя Генпрокуратуры Ирины Венедиктовой у правой стороны 10 версий, почему так произошло, однако она их не назвала.

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