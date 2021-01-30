Степанов сказав, чи порушив Зеленський карантин у Буковелі
Глава МОЗ зауважив, що Зеленський поїхав на Прикарпаття до введення січневого локдауну 8 січня
Глава МОЗ зауважив, що Зеленський поїхав на Прикарпаття до введення січневого локдауну 8 січня
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов висловився, чи був порушенням карантину відпочинок президента Володимира Зеленського на гірськолижному курорті.
Як пише RegioNews, про це він розповів в ефірі Свободи Савіка Шустера.
Глава МОЗ зауважив, що Зеленський поїхав на Прикарпаття до введення січневого локдауну 8 січня.
"Президент був до введення карантину. Президент був до того, як там був введений відповідний карантин. Він повністю законослухняно це робив", – зазначив Степанов.
При цьому міністр нагадав, що його відомство не займається контролем за дотриманням норм карантину. Це відстежують фахівці Держпродспоживслужби, поліція і місцева влада.
Нагадаємо, на початку січня Володимир Зеленський проводив вихідні у Буковелі.
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