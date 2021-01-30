Степанов сказал, нарушил ли Зеленский карантин в Буковеле

Глава Минздрава отметил, что Зеленский поехал на Прикарпатье до введения январского локдауна 8 января

Глава Минздрава отметил, что Зеленский поехал на Прикарпатье до введения январского локдауна 8 января

Офис президента

Министр здравоохранения Максим Степанов высказался, был ли нарушением карантина отдых президента Владимира Зеленского на горнолыжном курорте.

Как пишет RegioNews, об этом он рассказал в эфире Свободы Савика Шустера.

Глава Минздрава отметил, что Зеленский поехал на Прикарпатье до введения январского локдауна 8 января.

"Президент был до введения карантина. Президент был до того, как там был введен соответствующий карантин. Он полностью законопослушно это делал", – отметил Степанов.

При этом министр напомнил, что его ведомство не занимается контролем за соблюдением норм карантина. Это отслеживают специалисты Госпотребслужбы, полиция и местная власть.

Напомним, в начале января Владимир Зеленский проводил выходные в Буковеле.