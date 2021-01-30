Степанов сказал, нарушил ли Зеленский карантин в Буковеле
Глава Минздрава отметил, что Зеленский поехал на Прикарпатье до введения январского локдауна 8 января
Глава Минздрава отметил, что Зеленский поехал на Прикарпатье до введения январского локдауна 8 января
Министр здравоохранения Максим Степанов высказался, был ли нарушением карантина отдых президента Владимира Зеленского на горнолыжном курорте.
Как пишет RegioNews, об этом он рассказал в эфире Свободы Савика Шустера.
Глава Минздрава отметил, что Зеленский поехал на Прикарпатье до введения январского локдауна 8 января.
"Президент был до введения карантина. Президент был до того, как там был введен соответствующий карантин. Он полностью законопослушно это делал", – отметил Степанов.
При этом министр напомнил, что его ведомство не занимается контролем за соблюдением норм карантина. Это отслеживают специалисты Госпотребслужбы, полиция и местная власть.
Напомним, в начале января Владимир Зеленский проводил выходные в Буковеле.
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