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30 января 2021, 15:30 1071

Степанов сказал, нарушил ли Зеленский карантин в Буковеле

30 января 2021, 15:30 1071
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Глава Минздрава отметил, что Зеленский поехал на Прикарпатье до введения январского локдауна 8 января
Глава Минздрава отметил, что Зеленский поехал на Прикарпатье до введения январского локдауна 8 января
Офис президента
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Министр здравоохранения Максим Степанов высказался, был ли нарушением карантина отдых президента Владимира Зеленского на горнолыжном курорте.

Как пишет RegioNews, об этом он рассказал в эфире Свободы Савика Шустера.

Глава Минздрава отметил, что Зеленский поехал на Прикарпатье до введения январского локдауна 8 января.

"Президент был до введения карантина. Президент был до того, как там был введен соответствующий карантин. Он полностью законопослушно это делал", – отметил Степанов.

При этом министр напомнил, что его ведомство не занимается контролем за соблюдением норм карантина. Это отслеживают специалисты Госпотребслужбы, полиция и местная власть.

Напомним, в начале января Владимир Зеленский проводил выходные в Буковеле.

Украина министр Минздрав президент Буковель

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