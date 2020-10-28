Кабмин хочет продлить режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря

Сегодня правительство впервые соберется онлайн

Сегодня правительство впервые соберется онлайн

КМУ

Кабинет министров планирует продлить режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года, который был установлен в марте текущего года из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в повестке дня заседания правительства 28 октября, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, в связи с существенным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине COVID-19, постановлением Кабинета министров Украины от 13 октября 2020 года срок действия карантина был продлен до 31 декабря 2020 года.

"В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продолжении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года", — говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что после выборов в отдельных регионах могут ввести жесткий карантин.