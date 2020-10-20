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20 октября 2020, 13:58 4

Пойдут ли украинцы на местные выборы, несмотря на карантин: новые данные опроса

20 октября 2020, 13:58 4
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Рixabay
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В голосовании на местных выборах 25 октября планируют принять участие 61% украинцев. Еще 18% затрудняются с ответом (50/50), 7% - возможно примут участие, а 13% заявили, что их участие маловероятно.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В случае обострения ситуации с коронавирусом готовность принять участие в выборах подтвердили 51%, еще 21% затрудняются (50/50), 9% - возможно придут на участки, 17% - маловероятно.

Как отмечают социологи, за последние две недели увеличилось количество тех, кто готов прийти на участки даже в случае обострения эпидемии.

При этом 58% опрошенных отметили, что уже определились, за кого голосовать, 40% - не определились. Среди тех, кто отметил, что обязательно придет на участки, определились - 73%.

Известно, что опрос проведено Социологической группой "Рейтинг" 16-19 октября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью'ю с использованием компьютера, на основе случайной выборки телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Ранее сообщалось, кого украинцы готовы поддержать на местных выборах.

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