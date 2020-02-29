Харківські правоохоронці оголосили про підозру 56-м учасникам масових зіткнень на ринку "Барабашово"
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, пише RegioNews.
У прокуратурі зазначили, що за фактом зіткнень було затримано 55 осіб. У них вилучили сім травматичних пістолетів і патрони до них, гумові кийки, понад 50 сльозогінних і газових балончиків, піротехніку та автомобіль. Усіх затриманих повідомили про підозру за ч. 1 ст. 294 КК України (масові заворушення), в Київський районний суд внесено клопотання про обрання зазначеним особам запобіжних заходів.
28 лютого ще одного учасника масових заворушень було повідомлено про підозру у правопорушенні за тією самою статтею.
"Також встановлено інших осіб, які брали участь у сутичці. Наразі з’ясовується їхнє місцезнаходження для проведення з ними відповідних слідчих та процесуальних дій", – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, на найбільшому в Україні ринку "Барабашово" в Харкові 27 лютого сталися масові сутички, в яких брали участь представники охоронної фірми. Вони намагалися демонтувати арку на в'їзді до ринку.
Підприємці ринку звинуватили харківського мера Геннадія Кернеса в тому, що він прислав на "Барабашово" "тітушок" із пістолетами, прутами і гранатами, внаслідок чого постраждали люди".
28 лютого підприємці "Барабашово" вимагали розслідування сутичок на території ТЦ і кримінальної відповідальності для харківського міського голови Геннадія Кернеса та активних учасників інциденту.
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