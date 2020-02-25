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25 лютого 2020, 16:29 7

Мер Запоріжжя закликав депутатів виступити проти закриття трьох тубдиспансерів

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25 лютого 2020, 16:29 7
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Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк запропонував депутатам звернутися до президента і попросити не закривати протитуберкульозні амбулаторні диспансери
Фото: Facebook сторінка Володимира Буряка
Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк запропонував депутатам звернутися до президента і попросити не закривати протитуберкульозні амбулаторні диспансери

Про це повідомив мер Володимир Буряк у своєму Facebook, передає RegioNews.

Так, з 1 квітня 2020 року в Запоріжжі закриються три з чотирьох нині діючих протитуберкульозних амбулаторій. Відповідне рішення, в рамках реалізації медичної реформи, прийняла запорізька обласна рада.

Через місяць повністю припинять роботу Шевченківська, Вознесенівська і Олександрівська протитуберкульозні амбулаторії. Співробітників цих медзакладів вже попередили про масове скорочення.

Воно торкнеться близько 80% обслуговуючого медичного персоналу – близько 120 чоловік. На все місто планується залишити лише 12 кваліфікованих фтизіатрів і приблизно стільки ж медсестер. Іншим уже зараз пропонується або шукати нове місце роботи поза медициною, або перекваліфікуватися в сімейних лікарів.

У зв'язку з цим Володимир Буряк запропонував депутатам міськради прийняти звернення до Президента України, Кабміну та Запорізької обласної ради щодо неприпустимості закриття протитуберкульозних амбулаторних диспансерів, скорочення їх фінансування, зменшення ліжко-місць, звільнення лікарів-фтизіатрів.

"Наша область — у п'ятірці регіонів України з найвищим рівнем захворюваності на туберкульоз серед дорослого населення і була на першому місці за рівнем захворюваності дітей. Тож така ситуація викликає великий суспільний резонанс, тому ми не можемо допустити закриття таких спеціалізованих медзакладів. У разі необхідності місто готове допомогти облраді коштами для збереження штату медичних працівників", - написав Буряк.


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