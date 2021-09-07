Экс-чиновника Минобороны подозревают в неуплате налогов на три миллиона гривен

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Бывшего главу ликвидационной комиссии госпредприятия Минобороны "Одесский завод строительных материалов" подозревают в неуплате налога на добавленную стоимость в размере более 3 миллионов гривен

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона, передает RegioNews.

По данным следствия, указанный чиновник с целью уклонения от уплаты налогов в бухгалтерском учете предприятия, в налоговой декларации в ноябре 2019 года умышленно не отразил договор поставки и иные хозяйственные операции, по которым на предприятие поступили и были необоснованно израсходованы денежные средства в сумме 20 млн гривен.

В результате этого в бюджет государства не поступил налог на добавленную стоимость на общую сумму более 3 млн гривен", - отметили в прокуратуре.

В суд уже направлено ходатайство об избрании экс-чиновнику меры пресечения и готовится представление об отстранении его от занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что исполняющему обязанности директора государственного предприятия "Октябрьский спиртовой завод" сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 182 миллиона гривен.