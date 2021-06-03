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03 червня 2021, 13:19 561

На Одещині викрили поліцейську, яка викрадала наркотики із речових доказів

03 червня 2021, 13:19 561
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В Одеській області Служба безпеки України заблокувала діяльність організованого наркоугруповання, серед учасників якого була поліцейська - вона викрадала наркотики з речових доказів

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За попередніми даними, підозрювані збували наркотики та психотропи місцевим наркозалежним особам. Продавали самі та через підконтрольних наркодилерів.

Було задокументовано, що посадовиця поліції підмінила речові докази, а саме 0,5 кг кокаїну. Його було вилучено минулого року у межах кримінального провадження. Кокаїн наркоділки намагались реалізувати дрібними партіями.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження та за місцем роботи співробітниці поліції правоохоронці вилучили ще декілька грамів кокаїну.

У межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії. Встановлюється можлива причетність до протиправної діяльності інших посадовців поліції.

Раніше повідомлялось, що у Тернопільській області підозрюють колишню працівницю поліції у розголошенні державної таємниці.

СБУ наркотики розслідування поліція Одеська область

 
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