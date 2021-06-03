На Одесчине разоблачили полицейскую, которая похищала наркотики из вещественных доказательств

В Одесской области Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной наркогруппировки, среди участников которого была полицейская - она похищала наркотики из вещественных доказательств

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По предварительным данным, подозреваемые сбывали наркотики и психотропы местным наркозависимым людям. Продавали сами и через подконтрольных наркодилеров.

Было задокументировано, что сотрудница полиции подменила вещественные доказательства, а именно 0,5 кг кокаина. Он был изъят в прошлом году в рамках уголовного производства. Кокаин наркодилеры пытались реализовать мелкими партиями.

Во время обысков по местам проживания фигурантов уголовного производства и по месту работы сотрудницы полиции правоохранители изъяли еще несколько граммов кокаина.

В рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия. Устанавливается возможная причастность к противоправной деятельности других должностных лиц полиции.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области подозревают бывшую сотрудницу полиции в разглашении государственной тайны.