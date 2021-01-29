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29 січня 2021, 12:24 2142

У Миколаєві спалили автомобіль головному лікарю інфекційної лікарні

29 січня 2021, 12:24 2142
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В поліції відкрили кримінальне провадження
Фото: з відкритих джерел
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У Миколаєві слідчі розслідують обставини підпалу автомобіля Chevrolet, який належить головному лікарю КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних захворювань" і депутатці обласної ради від "Нашого Краю" Світлані Федоровій.

Як передає RegioNews про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

29 січня близько 1:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що біля будинку по пр. Богоявленському в Інгульському районі Миколаєва горить автомобіль Chevrolet Epica", - йдеться у повідомленні.

Пожежу ліквідували співробітники ДСНС.

Оглянувши місце події, слідчо-оперативна група відділення поліції виявила фрагменти горіння автомобіля та залишки горючої суміші, які з метою встановлення причин пожежі будуть направлені на експертизу.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та причетних до підпалу осіб.

Відомості про вказаний факт внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 194 ККУ "Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу", що карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

Раніше повідомлялось, що у Кам’янці-Подільському невідомі спалили автомобіль депутатки міськради.

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