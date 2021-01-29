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29 января 2021, 12:24 2114

В Николаеве сожгли автомобиль главному врачу инфекционной больницы

29 января 2021, 12:24 2114
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В полиции открыли уголовное производство
В полиции открыли уголовное производство
Фото: из открытых источников
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В Николаеве следователи расследуют обстоятельства поджога автомобиля Chevrolet, который принадлежит главному врачу КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний" и депутату областного совета от "Нашего Края" Светлане Федоровой.

Как передает RegioNews об этом сообщает пресс-служба Нацполиции

29 января около 1:40 в полицию поступило сообщение о том, что возле дома по пр. Богоявленском Ингульського района Николаева горит автомобиль Chevrolet Epica", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Осмотрев место происшествия, следственно-оперативная группа отделения полиции обнаружила фрагменты горения автомобиля и остатки горючей смеси, с целью установления причин пожара будут направлены на экспертизу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к поджогу лиц.

Сведения об указанном факте внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 194 УКУ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога", что наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Ранее сообщалось, что в Каменце-Подольском неизвестные сожгли автомобиль депутата горсовета.

поджог транспорт полиция авто врачи
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