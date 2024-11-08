Із зоопарку на Донеччині, який опинився у зоні бойових дій та зазнав обстрілів, на Львівщину евакуювали двох ведмедів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку ведмежого притулку "Домажир".

Як зазначається у повідомленні, приватний зоопарк "Білицьке", де проживали тварини, був пошкоджений під час обстрілів наприкінці вересня, а згодом — в жовтні відбувся повторний обстріл, внаслідок якого загинули деякі тварини.

Засновниця центру порятунку диких тварин Наталія Попова оперативно організувала переїзд мешканців зоопарку.

Нагадаємо, 27 жовтня стало відомо, що на території Костопільського заводу з утилізації відходів знайшли тіло мертвого лева.

Згодом Рівненський зоопарк підтвердив, що ця левиця померла минулого тижня. Її тіло відправили на Костопільським санітарним заводом на утилізацію, відповідно до договору, який був укладений між зоопарком та заводом.

Поліція Рівненщини провела перевірку обставин виявлення трупів левиці та інших тварин на території Костопільського заводу. Було встановлено, що тварина померла внаслідок хвороби.