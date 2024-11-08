Из зоопарка на Донетчине, который оказался в зоне боевых действий и подвергся обстрелам, на Львовщину эвакуировали двух медведей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу медвежьего приюта "Домажир".

Как отмечается в сообщении, частный зоопарк "Белицкое", где проживали животные, был поврежден во время обстрелов в конце сентября, а затем — в октябре произошел повторный обстрел, в результате которого погибли некоторые животные.

Основательница центра спасения диких животных Наталья Попова оперативно организовала переезд жителей зоопарка.

Напомним, 27 октября стало известно, что на территории Костопольского завода по утилизации отходов обнаружили тело мертвого льва.

Впоследствии Ровенский зоопарк подтвердил, что эта львица скончалась на прошлой неделе. Ее тело отправили на Костопольский санитарный завод на утилизацию, согласно договору, который был заключен между зоопарком и заводом.

Полиция Ровенской области провела проверку обстоятельств обнаружения трупов львицы и других животных на территории Костопольского завода. Было установлено, что животное умерло в результате болезни.