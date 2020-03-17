Велике будівництво на Кіровоградщині: що і де побудують
Протягом 2020 року в Кіровоградській області планують "з нуля” побудувати кілька шкіл, садочків і лікарень, а також провести масштабну реконструкцію
Протягом 2020 року в Кіровоградській області планують "з нуля” побудувати кілька шкіл, садочків і лікарень, а також провести масштабну реконструкцію
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.
Протягом 2020 року в області будуть реалізовувати загальноукраїнський проект "Велике будівництво”.
Під реконструкцію та капітальний ремонт потраплять 5 шкіл області. Два дитячих садочки побудують "з нуля”, у двох проведуть реконструкцію, в одному закладі зроблять капітальний ремонт. Під реконструкцію також потраплять 5 стадіонів. Також місцева влада планує зайнятися реконструкцією та будівництвом доріг: усього відповідні роботи запланували на 33 об’єктах.
Як писали RegioNews раніше, уряд виділить "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитних гарантій, що дозволить компанії залучити 19,3 млрд грн на будівництво доріг цього року.
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