Большое строительство на Кировоградщине: что и где построят
В течение 2020 года в Кировоградской области планируют "с нуля” построить несколько школ, садиков и больниц, а также провести масштабную реконструкцию
В течение 2020 года в Кировоградской области планируют "с нуля” построить несколько школ, садиков и больниц, а также провести масштабную реконструкцию
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на сайт Кировоградской ОГА.
В течение 2020 года в области будут реализовывать общеукраинский проект "Большая стройка”.
Под реконструкцию и капитальный ремонт попадут 5 школ области. Два детских сада построят "с нуля”, в двух проведут реконструкцию, в одном заведении сделают капитальный ремонт. Под реконструкцию попадут 5 стадионов. Также местные власти планируют заняться реконструкцией и строительством дорог: всего соответствующие работы запланировали на 33 объектах.
Как писали RegioNews раньше, правительство выделит "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитных гарантий,, что позволит компании привлечь 19,3 млрд грн на строительство дорог в этом году.
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