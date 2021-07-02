12:41  02 липня
У МОЗ хочуть вакцинувати від коронавірусу дітей
13:01  02 липня
У Києві зачинять станцію метро: проводитимуть антитерористичні навчання
18:30  02 липня
Окупанти на Донбасі 13 разів зірвали "тишу", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
02 липня 2021, 17:56 1104

На київському базарі зловили групу незаконних мігрантів – їх оштрафують і відправлять додому

02 липня 2021, 17:56 1104
Читайте также на русском языке
Фото: МВС
Читайте также
на русском языке

Поліція затримала незаконних мігрантів, які торгували на одному зі столичних базарів. Тепер чоловіків відправлять у свої країни, а перед цим вони сплатять штрафи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, на одному з найбільших ринків столиці міграційною службою викрито чергову групу незаконних мігрантів.

2 липня 2021 року відбулося відпрацювання овочевих і промислових ринків у Деснянському районі столиці, під час якого були виявлені іноземці, що знаходяться на території України без необхідних документів або з порушенням термінів перебування.

У результаті відносно 6-ти іноземців прийняті рішення про примусове повернення в країну походження. Тобто їх зобов’язано у місячний термін покинути територію України. 14 порушників міграційного законодавства понесуть адміністративну відповідальність і сплатять штрафи. Ще одну особу без документів поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для ідентифікації.

Нагадаємо, у Києві поліцейського судитимуть за те, що він перешкоджав журналістській діяльності. Під час спілкування з журналістом правоохоронець вибив з його рук телефон.

депортація поліція штраф нелегали

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Тактика чи зрада: чому закарпатські "слуги народу" пішли проти Зеленського
Контратака Буряка: чому "заївся" мер Запоріжжя та що йому за це буде
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua