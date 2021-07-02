На київському базарі зловили групу незаконних мігрантів – їх оштрафують і відправлять додому

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Поліція затримала незаконних мігрантів, які торгували на одному зі столичних базарів. Тепер чоловіків відправлять у свої країни, а перед цим вони сплатять штрафи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, на одному з найбільших ринків столиці міграційною службою викрито чергову групу незаконних мігрантів.

2 липня 2021 року відбулося відпрацювання овочевих і промислових ринків у Деснянському районі столиці, під час якого були виявлені іноземці, що знаходяться на території України без необхідних документів або з порушенням термінів перебування.

У результаті відносно 6-ти іноземців прийняті рішення про примусове повернення в країну походження. Тобто їх зобов’язано у місячний термін покинути територію України. 14 порушників міграційного законодавства понесуть адміністративну відповідальність і сплатять штрафи. Ще одну особу без документів поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для ідентифікації.

Нагадаємо, у Києві поліцейського судитимуть за те, що він перешкоджав журналістській діяльності. Під час спілкування з журналістом правоохоронець вибив з його рук телефон.