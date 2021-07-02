Столичний поліцейський піде під суд через те, що вибив смартфон з рук журналіста

Держбюро розслідувань

У Києві поліцейського судитимуть за те, що він перешкоджав журналістській діяльності. Під час спілкування з журналістом правоохоронець вибив з його рук телефон

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Держаного бюро розслідувань.

Слідчі Теруправління ДБР Києва завершили досудове розслідування стосовно столичного патрульного поліції, який умисно перешкоджав професійній діяльності журналіста "Громадського телебачення".

Наприкінці квітня 2020 року під час прямого ефіру з акції протесту підприємців поліцейський вибив з рук журналіста мобільний телефон і переламав стабілізатор.

Також поліцейський не представився журналісту та не роз’яснив йому вимоги щодо обмежень пересування у зв’язку із карантинними обмеженнями через COVID-19.

Журналіст намагався пояснити, що вибір локації у зеленій зоні зумовлений виключно службовою необхідністю для кращого ракурсу ведення трансляції. Проте поліцейський проігнорував його аргументи та виштовхнув на тротуар.

Правоохоронець обвинувачується в умисному перешкоджанні здійсненню журналістом законної професійної діяльності, вчиненому службовою особою з використанням свого службового становища, а також в умисному пошкодженні майна, що належить журналісту, у зв’язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності.

Йому може загрожувати покарання у вигляді штрафу від 1 тис. до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

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