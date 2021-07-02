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02 июля 2021, 17:56 628

На киевском рынке поймали группу незаконных мигрантов - их оштрафуют и отправят домой

02 июля 2021, 17:56 628
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Фото: МВД
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Полиция задержала незаконных мигрантов, которые торговали на одном из столичных рынков. Теперь мужчин отправят в свои страны, а перед этим они заплатят штрафы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

В частности, на одном из крупнейших рынков столицы миграционной службой разоблачена очередная группа незаконных мигрантов.

2 июля 2021 состоялась отработка рынков в Деснянском районе столицы, во время которой были обнаружены иностранцы, которые находятся на территории Украины без необходимых документов или с нарушением сроков пребывания.

В результате в отношении 6-ти иностранцев приняты решения о принудительном возвращении в страну происхождения. То есть они обязаны в месячный срок покинуть территорию Украины. 14 нарушителей миграционного законодательства понесут административную ответственность и заплатят штрафы. Еще одного человека без документов поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для идентификации.

Напомним, в Киеве полицейского будут судить за то, что он препятствовал журналистской деятельности. Во время общения с журналистом полицейский выбил из его рук телефон.

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