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02 июля 2021, 12:35 563

Столичный полицейский пойдет под суд из-за того, что выбил смартфон из рук журналиста

02 июля 2021, 12:35 563
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Госбюро расследований
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В Киеве полицейского будут судить за то, что он препятствовал журналистской деятельности. Во время общения с журналистом правоохранитель выбил из его рук телефон

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Следователи теруправления ГБР Киева завершили досудебное расследование в отношении столичного патрульного полиции, который умышленно препятствовал профессиональной деятельности журналиста "Общественного телевидения".

В конце апреля 2020 во время прямого эфира с акции протеста предпринимателей полицейский выбил из рук журналиста мобильный телефон и сломал стабилизатор.

Также полицейский не представился журналисту и не разъяснил ему требования об ограничении передвижения в связи с карантинными ограничениями из-за COVID-19.

Журналист пытался объяснить, что выбор локации в зеленой зоне обусловлен исключительно служебной необходимостью для лучшего ракурса ведения трансляции. Однако полицейский проигнорировал его аргументы и вытолкнул на тротуар.

Правоохранитель обвиняется в умышленном препятствовании осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности, совершенном должностным лицом с использованием своего служебного положения, а также в умышленном повреждении имущества, принадлежащего журналисту, в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности.

Ему может грозить наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в "Центре первичной медико-санитарной помощи" оперативники разоблачили масштабную схему незаконного присвоения заработной платы медицинского персонала. Установлено хищения более 6,3 млн грн.

Киев полиция журналисты

 
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