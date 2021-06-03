У Києві затримали грабіжників, які винесли з офісу сейфи з грошима

Фото: Нацполіція

Столичні правоохоронці затримали трьох чоловіків за підозрою у викраденні двох сейфів з грошима в одному з офісних приміщень Києва

Як передає RegioNews, про це повідомили на сайті Національної поліції.

За попередніми даними правоохоронців, підозрювані за допомогою драбини вилізли на другий поверх офісного приміщення на вулиці Куренівський, зв'язали мотузкою працівника фірми та забрали два сейфи, в яких зберігалось близько 90 тисяч гривень.

Через кілька годин після події всіх трьох осіб було затримано.

Правопорушниками виявилися мешканці міста Києва та Київської області, віком від 36 до 48 років. Двоє з них раніше притягувались до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Перевіряється причетність затриманих до інших аналогічних злочинів.

Нагадаємо, раніше двох найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі" затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі документували докази поширення злочинного впливу підозрюваних понад рік.