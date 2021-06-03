В Киеве задержали грабителей, которые вынесли из офиса сейфы с деньгами

Фото: Нацполиция

Столичные правоохранители задержали троих мужчин по подозрению в похищении двух сейфов с деньгами в одном из офисных помещений Киева

Как передает RegioNews, об этом сообщили на сайте Национальной полиции.

По предварительным данным правоохранителей, подозреваемые с помощью лестницы забрались на второй этаж офисного помещения на улице Куреневская, связали веревкой работника фирмы и забрали два сейфа, в которых хранилось около 90 тысяч гривен.

Через несколько часов после происшествия все три человека были задержаны.

Правонарушителями оказались жители города Киева и Киевской области, в возрасте от 36 до 48 лет. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, ранее двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи документировали доказательства распространения преступного воздействия подозреваемых более года.