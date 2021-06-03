10:22  03 июня
Уже 12 регионов соответствуют показателям "зеленой" зоны, - Минздрав
08:32  03 июня
Закон об олигархах: статус будет определять СНБО по четырем критериям
08:09  03 июня
Сутки на Донбассе прошли без нарушений - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
03 июня 2021, 12:42 232

В Киеве задержали грабителей, которые вынесли из офиса сейфы с деньгами

03 июня 2021, 12:42 232
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Столичные правоохранители задержали троих мужчин по подозрению в похищении двух сейфов с деньгами в одном из офисных помещений Киева

Как передает RegioNews, об этом сообщили на сайте Национальной полиции.

По предварительным данным правоохранителей, подозреваемые с помощью лестницы забрались на второй этаж офисного помещения на улице Куреневская, связали веревкой работника фирмы и забрали два сейфа, в которых хранилось около 90 тысяч гривен.

Через несколько часов после происшествия все три человека были задержаны.

Правонарушителями оказались жители города Киева и Киевской области, в возрасте от 36 до 48 лет. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, ранее двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи документировали доказательства распространения преступного воздействия подозреваемых более года.

воровство полиция Киев офис преступление

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua