В Киеве задержали грабителей, которые вынесли из офиса сейфы с деньгами
Столичные правоохранители задержали троих мужчин по подозрению в похищении двух сейфов с деньгами в одном из офисных помещений Киева
Как передает RegioNews, об этом сообщили на сайте Национальной полиции.
По предварительным данным правоохранителей, подозреваемые с помощью лестницы забрались на второй этаж офисного помещения на улице Куреневская, связали веревкой работника фирмы и забрали два сейфа, в которых хранилось около 90 тысяч гривен.
Через несколько часов после происшествия все три человека были задержаны.
Правонарушителями оказались жители города Киева и Киевской области, в возрасте от 36 до 48 лет. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления", - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.
Напомним, ранее двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи документировали доказательства распространения преступного воздействия подозреваемых более года.