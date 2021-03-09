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09 марта 2021, 10:34 298

В Киеве "заминировали" универмаг "Украина"

09 марта 2021, 10:34 298
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В полицию Киева поступило анонимное сообщение
В полицию Киева поступило анонимное сообщение
Фото из открытых источников
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В Киеве сообщили о минировании торгового центра "Украина".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Вартовых Эспрессо".

В полицию Киева поступило анонимное сообщение о минировании универмага "Украина".

На место выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники, спасатели ГСЧС и медики скорой.

Напомним, 4 марта в Киеве закрыли центральные станции метро из-за сообщения о минировании.

Украина Киев минирование полиция патруль

 
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