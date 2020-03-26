Губернатор Хмельниччини розпорядився підняти ціни на послуги патанатомів
Про це йдеться у розпорядженні голови Хмельницької ОДА, пише RegioNews.
Тарифи на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством "Хмельницький обласний патологоанатомічний центр" будуть такі:
– підготовка тіла покійного до поховання або кремації (послуги перукаря, косметолога) – у розмірі 849,88 гривень (без урахування ПДВ);
– підготовка тіла покійного до поховання або кремації (бальзамування) – у розмірі 998,44 гривень (без урахування ПДВ);
– утримання тіла померлого у холодильній камері після дослідження понад норми перебування, а також тих, що знаходяться на зберіганні, – у розмірі 12,00 гривень за годину (без урахування ПДВ);
– стажування лікарів (провізорів) – інтернів, якщо ці лікарі (провізори) – інтерни закінчили державні заклади вищої освіти, що готують фахівців у сфері охорони здоров’я на умовах контракту, – у розмірі 823,3 гривень на місяць (без урахування ПДВ).
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