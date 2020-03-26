Губернатор Хмельниччини розпорядився підняти ціни на послуги патанатомів

За розпорядженням голови Хмельницької ОДА Дмитра Габінета, змінилися ціни паталогоанатомічних послуг

Фото: Shutterstock

За розпорядженням голови Хмельницької ОДА Дмитра Габінета, змінилися ціни паталогоанатомічних послуг

Про це йдеться у розпорядженні голови Хмельницької ОДА, пише RegioNews.

Тарифи на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством "Хмельницький обласний патологоанатомічний центр" будуть такі:

– підготовка тіла покійного до поховання або кремації (послуги перукаря, косметолога) – у розмірі 849,88 гривень (без урахування ПДВ);

– підготовка тіла покійного до поховання або кремації (бальзамування) – у розмірі 998,44 гривень (без урахування ПДВ);

– утримання тіла померлого у холодильній камері після дослідження понад норми перебування, а також тих, що знаходяться на зберіганні, – у розмірі 12,00 гривень за годину (без урахування ПДВ);

– стажування лікарів (провізорів) – інтернів, якщо ці лікарі (провізори) – інтерни закінчили державні заклади вищої освіти, що готують фахівців у сфері охорони здоров’я на умовах контракту, – у розмірі 823,3 гривень на місяць (без урахування ПДВ).

