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26 марта 2020, 11:41 1

Губернатор Хмельницкой области распорядился поднять цены на услуги патанатомов

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26 марта 2020, 11:41 1
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По распоряжению главы Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, меняются цены патологоанатомических услуг
Фото: Shutterstock
По распоряжению главы Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, меняются цены патологоанатомических услуг

Об этом говорится в распоряжении председателя Хмельницкой ОГА, пишет RegioNews.

Тарифы на платные услуги, предоставляемые коммунальным некоммерческим предприятием "Хмельницкий областной патологоанатомический центр" будут такие:

- подготовка тела покойного к погребению или кремации (услуги парикмахера, косметолога) - в размере 849,88 гривен (без учета НДС);
- подготовка тела покойного к погребению или кремации (бальзамирования) - в размере 998,44 гривен (без учета НДС);

- содержание тела умершего в холодильной камере после исследования сверх норм пребывания, а также находящихся на хранении, - в размере 12,00 гривен в час (без учета НДС);

- стажировка врачей (провизоров) - интернов, если эти врачи (провизоры) - интерны закончили государственные высшие учебные заведения, которые готовят специалистов в сфере здравоохранения на условиях контракта, - в размере 823,3 гривен в месяц (без учета НДС) .


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