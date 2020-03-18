У стратегічно важливому Нетішині торгують перепустками на в’їзд до міста

Від учора поблизу Нетішина встановили блокпости, аби убезпечити мешканців міста, більшість з яких є працівниками стратегічного об’єкту – Хмельницької атомної електростанції

Фото: podillyanews.com

Від учора поблизу Нетішина встановили блокпости, аби убезпечити мешканців міста, більшість з яких є працівниками стратегічного об’єкту – Хмельницької атомної електростанції

Нетішинський міський голова Олександр Супрунюк на своїй сторінці у Facebook повідомив, що з’явилися "ділки”, які почали спекулювати перепустками, які дають дозвіл на в’їзд та виїзд з міста, пише RegioNews.

"Кому війна, а кому… Поступила інформація, що деякі ділки почали торгувати перепустками! У кого є лишні гроші – купляйте! Хоча можете отримати перепустку прямо на блок посту! Безкоштовно!!! Проїзд через блокпост без безперепустки теж не заборонений!!! Просто такий транспорт буде частіше перевірятись! Всі вантажні автомобілі, що завозять продуцію для підприємств міста теж будуть пропускатись після огляду", – написав міський голова.

Кому війна, а кому... Поступила інформація, що деякі ділки почали торгувати перепустками! У кого є лишні гроші-купляйте!... Опубліковано Олександром Супрунюком Середа, 18 березня 2020 р.

Також Олександр Супрунюк зазначив, що "на постах все спокійно. Періодично утворюються невеликі черги. Водії дисципліновані. Зупиняють автівки вибірково. Як правило іногородніх після опитування пропускають. Завернули поки що єдине авто”.

Також він додав, що для вимірювання температури закупили пірометри.

Нагадаємо, особливий карантинний режим запровадили на всіх українських атомних електростанціях та у містах-супутниках АЕС.

Обмеження на в’їзд та виїзд встановили до 3 квітня. Перевірку проводять представники поліції та рятувальники.

Аби місцеві мешканці не проходили огляд на блокпостах по декілька разів, для них передбачили перепустки. Без них через блокпост також можна проїхати, але транспорт без дозвільних документів частіше перевірятимуть. Вантажні автомобілі, що завозять продуцію для підприємств міста теж будуть пропускатись після огляду.