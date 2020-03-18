13:18  18 березня
Карантин: в Україні призупинили військовий призов
15:28  18 березня
Прикордонники розказали, де ще можна перетнути кордон на авто
14:41  18 березня
Кабмін пом'якшив порядок перетину адмінкордону з Кримом
UA | RU
UA | RU
18 березня 2020, 16:52 4

У стратегічно важливому Нетішині торгують перепустками на в’їзд до міста

Читайте также
на русском языке
18 березня 2020, 16:52 4
Читайте также на русском языке
Від учора поблизу Нетішина встановили блокпости, аби убезпечити мешканців міста, більшість з яких є працівниками стратегічного об’єкту – Хмельницької атомної електростанції
Фото: podillyanews.com
Від учора поблизу Нетішина встановили блокпости, аби убезпечити мешканців міста, більшість з яких є працівниками стратегічного об’єкту – Хмельницької атомної електростанції

Нетішинський міський голова Олександр Супрунюк на своїй сторінці у Facebook повідомив, що з’явилися "ділки”, які почали спекулювати перепустками, які дають дозвіл на в’їзд та виїзд з міста, пише RegioNews.

"Кому війна, а кому… Поступила інформація, що деякі ділки почали торгувати перепустками! У кого є лишні гроші – купляйте! Хоча можете отримати перепустку прямо на блок посту! Безкоштовно!!! Проїзд через блокпост без безперепустки теж не заборонений!!! Просто такий транспорт буде частіше перевірятись! Всі вантажні автомобілі, що завозять продуцію для підприємств міста теж будуть пропускатись після огляду", – написав міський голова.

Кому війна, а кому... Поступила інформація, що деякі ділки почали торгувати перепустками! У кого є лишні гроші-купляйте!...

Опубліковано Олександром Супрунюком Середа, 18 березня 2020 р.

Також Олександр Супрунюк зазначив, що "на постах все спокійно. Періодично утворюються невеликі черги. Водії дисципліновані. Зупиняють автівки вибірково. Як правило іногородніх після опитування пропускають. Завернули поки що єдине авто”.

Також він додав, що для вимірювання температури закупили пірометри.

Нагадаємо, особливий карантинний режим запровадили на всіх українських атомних електростанціях та у містах-супутниках АЕС.

Обмеження на в’їзд та виїзд встановили до 3 квітня. Перевірку проводять представники поліції та рятувальники.

Аби місцеві мешканці не проходили огляд на блокпостах по декілька разів, для них передбачили перепустки. Без них через блокпост також можна проїхати, але транспорт без дозвільних документів частіше перевірятимуть. Вантажні автомобілі, що завозять продуцію для підприємств міста теж будуть пропускатись після огляду.


Хмельницька область коронавірус
На хмельницькому радіозаводі шитимуть маски для "Укроборонпрому"
18 березня 2020, 12:45
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
18 березня 2020, 15:45
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Останні Популярні
Євген Комаровський
Валерий Харчишин
Ігор Соловій
Всі блоги »
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Всі публікації »
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »