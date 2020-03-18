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18 марта 2020, 16:52 4

В стратегически важном Нетешине торгуют пропусками на въезд в город

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18 марта 2020, 16:52 4
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Со вчерашнего дня вблизи Нетешина установили блокпосты, чтобы обезопасить жителей города, большинство из которых являются работниками стратегического объекта - Хмельницкой атомной электростанции
Фото: podillyanews.com
Со вчерашнего дня вблизи Нетешина установили блокпосты, чтобы обезопасить жителей города, большинство из которых являются работниками стратегического объекта - Хмельницкой атомной электростанции

Нетешинский городской голова Александр Супрунюк на своей странице в Facebook сообщил, что появились "дельцы", которые начали спекулировать пропускам, которые дают разрешение на въезд и выезд из города, пишет RegioNews.

"Кому война, а кому ... Поступила информация, что некоторые дельцы начали торговать пропускам! У кого есть лишние деньги - покупайте! Хотя можете получить пропуск прямо на блокпосту! Бесплатно!!! Проезд через блокпост без пропуска тоже не запрещен !!! Просто такой транспорт будет чаще проверяться! Все грузовые автомобили, которые завозят продуцию для предприятий города тоже будут пропускаться после осмотра", - написал мэр.

Кому війна, а кому... Поступила інформація, що деякі ділки почали торгувати перепустками! У кого є лишні гроші-купляйте!...

Опубліковано Олександром Супрунюком Середа, 18 березня 2020 р.

Также Александр Супрунюк отметил, что "на постах все спокойно. Периодически образуются небольшие очереди. Водители дисциплинированы. Останавливают машины выборочно. Как правило иногородних после опроса пропускают. Завернули пока единственное авто ". Также он добавил, что для измерения температуры закупили пирометры.

Напомним, особый карантинный режим ввели на всех украинских атомных электростанциях и в городах-спутниках АЭС.

Ограничения на въезд и выезд установили до 3 апреля. Проверку проводят представители полиции и спасатели.

Чтобы местные жители не проходили осмотр на блокпостах по несколько раз, для них предусмотрели пропуска. Без них через блокпост можно проехать, но транспорт без разрешительных документов чаще проверять. Грузовые автомобили, завозят продуцию для предприятий города тоже будут пропускаться после осмотра.


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