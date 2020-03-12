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12 березня 2020, 16:28 4

Поліцейські офіцери громад Хмельниччини отримали 43 автівки

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12 березня 2020, 16:28 4
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43 службових автомобілі вручили першим поліцейським офіцерам громади на Хмельниччині  
Фото: Хмельницька ОДА
43 службових автомобілі вручили першим поліцейським офіцерам громади на Хмельниччині  

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА, пише RegioNews.

У Хмельницькому презентували проєкт "Поліцейський офіцер громади" та вручили 43 службових автомобілі першим поліцейським офіцерам громад в Хмельницькій області. Автомобілі отримали представники 32-х громад.

У заходах брали участь заступник Голови Нацполіції України Олександр Фацевич, місцева влада, представники Посольства США в Україні, голови ОТГ та поліцейські офіцери громад.

"Хмельниччина – п’ятий регіон, який долучився до реформування сектору публічної безпеки Нацполіції. Новий підрозділ буде в першу чергу зорієнтований на громади і на допомогу їм. 57 поліцейських, які пройшли відбір, навчання і стажування, будуть служити громаді Хмельниччини і її мешканцям”, – сказав Олександр Фацевич.

Довідка:
Реалізація проєкту "Поліцейський офіцер громади" відбувається за підтримки уряду США. Проєкт охоплює усі регіони держави: майже 30 тисяч населених пунктів, де мешкає майже 28 мільйонів громадян.

Станом на 12 березня 118 громад України мають своїх поліцейських. 251 громада уже підписала і взяла участь у проєкті "Поліцейський офіцер громади".

Так, свідоцтва та ключі від службових автомобілів отримали такі голови та поліцейські ОТГ області як:

Волочиської, Дунаєвецької, Красилівської, Полонської, Нетішинської міської рад.

Білогірської, Ямпільської, Війтовецької, Сатанівської, Вовковинецької, Дунаєвецької, Смотрицької, Староушицької, Летичівської, Меджибіжської, Новоушицької, Понінківської, Старосинявської, Чемеровецької, Грицівської селищних рад.

Плужненської, Гуменецької, Колибаївської, Берездівської, Ганнопільської, Крупецької, Новоставнецької, Лісовогринівецької, Розсошанської, Шаровечківської сільських рад.

Антонінської селищної ОТГ, Ленковецької сільської ОТГ.


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