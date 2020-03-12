Полицейские офицеры общин Хмельницкой области получили 43 автомобиля

43 служебных автомобиля вручили первым полицейским офицерам общины в Хмельницкой области

Фото: Хмельницкая ОГА

43 служебных автомобиля вручили первым полицейским офицерам общины в Хмельницкой области

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА, пишет RegioNews.

В Хмельницком презентовали проект "Полицейский офицер общины" и вручили 43 служебных автомобиля первым полицейским офицерам общины в Хмельницкой области.

В мероприятиях принимали участие заместитель Председателя Нацполиции Украины Александр Фацевич, местные власти, представители Посольства США в Украине, председателя ОТГ и полицейские офицеры общины.

"Хмельницкий - пятый регион, который присоединился к реформированию сектора публичной безопасности Нацполиции. Новое подразделение будет в первую очередь ориентировано на общины и на помощь им. 57 полицейских, которые прошли отбор, обучение и стажировку, будут служить общине Хмельницкого и ее жителям ", - сказал Александр Фацевич.

Справка:

Реализация проекта "Полицейский офицер общины" проходит при поддержке правительства США. Проект охватывает все регионы государства: почти 30 тысяч населенных пунктов, где проживает около 28 миллионов граждан.

По состоянию на 12 марта 118 общин Украины имеют своих полицейских. 251 община уже подписала и приняла участие в проекте "Полицейский офицер общины".