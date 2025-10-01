Росіяни обстріляли з артилерії Херсон: загинув чоловік
В середу, 1 жовтня, близько 06:30 ранку російські військові завдали удару по Дніпровському району Херсона
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Внаслідок артилерійського обстрілу смертельні поранення отримав чоловік.
Влада висловила співчуття рідним і близьким загиблого.
Нагадаємо, вночі 1 жовтня Харків опинився під комбінованим обстрілом. Росіяни вдарили по місту КАБами та балістичними ракетами. Відомо про шістьох постраждалих.
