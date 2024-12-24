В Херсонской области из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали два человека

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Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.

"Около 11:00 под ударом российского БпЛА оказался Берислав. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали два человека", – говорится в сообщении.

У 41-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, контузию и ранение голени. А 48-летний местный житель получил взрывную травму, множественные обломочные ранения ног, грудной клетки, висок, перелом голени и контузию.

Оба пострадавших находятся в больнице, где им оказывают необходимую медпомощь.

Напомним, в течение 23 декабря российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб и еще двое гражданских получили ранения.