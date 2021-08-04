Директор нацпарку "Нижньодніпровський" підозрюється у службовій недбалості на 62 млн

Фото: dbr.gov.ua

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Встановлено, що керівник нацпарку та його заступник допустили масштабний вилов риби різних порід. При цьому вони знали, що річний ліміт вже вичерпаний і вилов треба негайно припинити.

Загалом було понаднормово виловлено приблизно 157 тис. кг риби.

Директору нацпарку та його заступнику повідомлено про підозру у невиконанні своїх службових обов’язків. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо, з 10 серпня на внутрішніх водоймах Запорізької області розпочинається заборона на вилов раків у період їх другої линьки.