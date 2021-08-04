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04 серпня 2021, 14:59 227

Директор нацпарку "Нижньодніпровський" підозрюється у службовій недбалості на 62 млн

04 серпня 2021, 14:59 227
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Фото: dbr.gov.ua
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Слідчі ДБР Мелітополя підозрюють директора Національного природного парку "Нижньодніпровський" у службовій недбалості, що спричинила державі 62 млн грн збитків

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Встановлено, що керівник нацпарку та його заступник допустили масштабний вилов риби різних порід. При цьому вони знали, що річний ліміт вже вичерпаний і вилов треба негайно припинити.

Загалом було понаднормово виловлено приблизно 157 тис. кг риби.

Директору нацпарку та його заступнику повідомлено про підозру у невиконанні своїх службових обов’язків. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо, з 10 серпня на внутрішніх водоймах Запорізької області розпочинається заборона на вилов раків у період їх другої линьки.

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