Директор нацпарку "Нижньодніпровський" підозрюється у службовій недбалості на 62 млн
Слідчі ДБР Мелітополя підозрюють директора Національного природного парку "Нижньодніпровський" у службовій недбалості, що спричинила державі 62 млн грн збитків
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Встановлено, що керівник нацпарку та його заступник допустили масштабний вилов риби різних порід. При цьому вони знали, що річний ліміт вже вичерпаний і вилов треба негайно припинити.
Загалом було понаднормово виловлено приблизно 157 тис. кг риби.
Директору нацпарку та його заступнику повідомлено про підозру у невиконанні своїх службових обов’язків. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.
Нагадаємо, з 10 серпня на внутрішніх водоймах Запорізької області розпочинається заборона на вилов раків у період їх другої линьки.